北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、1次リーグB組で開催国のカナダとボスニア・ヘルツェゴビナが対戦。1-1で引き分けた。ボスニアが1-0とリードして迎えた後半序盤、間一髪の失点回避シーンが話題に。日本ファンからも熱い視線が注がれた。注目を浴びたのは後半7分の場面。カナダが反撃を仕掛けた中で、ゴール前での崩しからラリアがペナルティーエリア内で決定的シュートを放っ