北海道・帯広警察署は2026年6月12日、住居侵入と窃盗未遂の疑いで、帯広市に住む会社員の男（32）を逮捕しました。男は12日午後1時前、北海道・音更町の集合住宅に侵入し、金品を盗もうとした疑いが持たれています。警察によりますと、被害関係者が帰宅した際に物音に気付き「知らない人が家に入っていた」と警察に通報。男は一時逃走していましたが、警察が臨場すると現場に戻ってきたということです。男はその後、事情を聞かれ容