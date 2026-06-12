マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月12日、投稿を更新。期間限定「チーチーダブチ」の販売終了が迫っていることを告知しました。【画像】マクドナルドが販売終了を告知販売終了まであと5日同アカウントは「チーチーダブチは2週間限定販売中！」とつづり、告知画像を投稿。「販売終了まであと5にチー」「チーチーダブチ今だけ！」の文字と共に、2種のチーズが入ったチーズチーズダブルチーズバーガーが写っています。販売期間は3