仕事も家事も「完璧にやらなければ」と日々奔走するAさん。キャパオーバーで心身ともに疲弊しているのに、いざ誰かを頼ろうとすると「無能だと思われないか」「相手に負担をかけたくない」というブレーキがかかってしまう。そんなAさんのような「頼り下手」な人は、自分の許容量を超える仕事やタスクを抱えて苦悩してしまうケースが多い。 【画像】メンタルヘルス不調の最も大きい原因とは ではAさんは