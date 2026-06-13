クルマの「カックンブレーキ」無意識にやってない？クルマを運転しているとき、あるいは誰かの運転するクルマに同乗しているとき、赤信号などで停止する瞬間に車体が前後に大きく揺れる経験をしたことはないでしょうか。俗に「カックンブレーキ」と呼ばれるこの不快な現象は、運転免許を取得して間もない初心者だけでなく、運転歴の長いベテランドライバーでも無意識のうちにやってしまっていることが多い、運転の癖の一つ。【