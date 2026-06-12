女優木村多江（55）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。過酷な試練を回想した。幼いころからバレエ、ダンスをやっていた木村はり踊ることが好きだったため、20代で日本舞踊を習い始めた。歌舞伎俳優・松本幸四郎が家元を務める「日本舞踊松本流」師範の免状を取得。49歳のときには「春興鏡獅子」を演じ、長い毛をグルグルと回す「毛振り」にも挑戦した。木村本人が舞う映像が映し出されると、「いやこ