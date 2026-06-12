実業家・西村博之（ひろゆき）氏が12日、自身の公式Xを更新。セクシー女優・福田ゆあ（21）のポストについて言及した。福田は同日自身のXのサブアカウント「ゆあちの夜更かし。」にて「ニュージーランドの留置所入ってました」と報告。「ニュージーランドの留置所入ってました。入国の際、6時間以上尋問を受け、薬物検査をされた挙句、入国拒否警察10人程来て荷物没収され、汚い独房にいれられて、只今日本へ強制送還」と明