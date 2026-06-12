クマ岩手県は12日、クマの頭数管理に関する有識者らの協議会を開き、県内に生息するクマが約5200頭に達するとの推定数を公表した。これまで推定していた3700頭を大幅に上回り、協議会は2026年度の捕獲数について、当初の上限とした796頭を超えて進める方針を決定。担当者は「捕獲従事者の担い手育成も並行し、対策を強化したい」としている。県は24〜25年、野生のクマの体毛を回収し、地域ごとの生息数を確認する調査を実施。