フィギュア「ペリカ」が2027年7月に発売 公式イラストモチーフHOBBY Watch

フィギュア「ペリカ」が2027年7月に発売 公式イラストモチーフ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • グッドスマイルアーツ上海が、フィギュア「ペリカ」を7月に発売する
  • 公式イラストをモチーフに立体化し、髪や衣服が舞う様子なども細やかに表現
  • 受注期間は7月22日までで、価格は2万6600円となっている
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 覚醒剤注射&性暴行 懲役18年求刑
  2. 2. 女優の中村玉緒さん 86歳で死去
  3. 3. 行為などを配信か 男女3人を逮捕
  4. 4. 嵐二次会 大野智だけ不参加か
  5. 5. 推定300tの巨大ホース漂着 石川
  6. 6. 申請出されず「モスク」撤去要求
  7. 7. 水原希子「巨乳シャツ」姿が波紋
  8. 8. 施設でスプレー撒いたか 男逮捕
  9. 9. 進次郎氏が慣例廃止 称賛集める
  10. 10. フジ新音楽番組「大コケ」報道
  1. 11. 集団暴行死「それでも私の娘」
  2. 12. コレコレの配信 デヴィ夫人激昂
  3. 13. JAXAが「H3」ロケット6号機の打ち上げを6月12日に再設定　H3飛行再開に挑む新形態の試験機
  4. 14. 秋篠宮さまが皇太子ではないワケ
  5. 15. 森保Jの「白ユニ」異例のヒット
  6. 16. ヒロミ、豪華すぎる食事会写真
  7. 17. 小5息子が385万円課金 父の対応
  8. 18. 遠藤航「今回で代表引退します」
  9. 19. 90代女性にわいせつか 男逮捕
  10. 20. 遠藤航が離脱 代表引退を発表
  1. 1. 覚醒剤注射&性暴行 懲役18年求刑
  2. 2. 行為などを配信か 男女3人を逮捕
  3. 3. 推定300tの巨大ホース漂着 石川
  4. 4. 施設でスプレー撒いたか 男逮捕
  5. 5. 申請出されず「モスク」撤去要求
  6. 6. 進次郎氏が慣例廃止 称賛集める
  7. 7. 集団暴行死「それでも私の娘」
  8. 8. 森保Jの「白ユニ」異例のヒット
  9. 9. 「興奮したい」高校侵入で窃盗か
  10. 10. 90代女性にわいせつか 男逮捕
  1. 11. 「ご指摘の通り」官房長官認めた
  2. 12. 大阪の地下街 女性が刺されたか
  3. 13. JR東 来春に切符が磁気からQRに
  4. 14. H3ロケット6号機 打ち上げられる
  5. 15. 江別暴行死「反省のなさ」指摘
  6. 16. 伝統の祭り巡り…30人超集団暴行
  7. 17. 能登半島の海岸に謎の巨大な物体
  8. 18. あの有名キャラクターには“本名”があった！ ビオレママが「あけみさん」として語りかけるメッセージとは？
  9. 19. 小川晶氏、ホテルの次はクラブ?
  10. 20. タイ国王の王女が死去 3年超昏睡
  1. 1. 秋篠宮さまが皇太子ではないワケ
  2. 2. 惨殺犯に性的虐待した母を提訴
  3. 3. 小5息子が385万円課金 父の対応
  4. 4. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
  5. 5. 「児童買春」AV 国内外から批判
  6. 6. 午後のコーヒー 何時までならOK?
  7. 7. 朝の鼻づまり ダニ&カビが原因?
  8. 8. 愛子さま「天皇修行」欠席が波紋
  9. 9. もっちゅりん 本当においしいの?
  10. 10. 5000円が…清掃の高額請求に注意
  1. 11. ジャングリア 半額以下で販売へ
  2. 12. ファミレスで本名書いたら…あ然
  3. 13. 安重根の記念碑だった…謝罪撤去
  4. 14. 泣く幼児に顔面ケーキ 批判殺到
  5. 15. 日本ロケ弁大賞 296種類の頂点は
  6. 16. 女子中学生に性暴行か 男の評判
  7. 17. 目覚めたら…朝のサービスが反響
  8. 18. 推し活に…税務署職員が風俗副業
  9. 19. 死体をコトコト煮込むも溶かせず
  10. 20. 75歳男が口論、ナイフで切りつけ
  1. 1. 軟こうやめる→深刻な離脱症状
  2. 2. 米大統領「イランは折れない」
  3. 3. 海州市の青年2人 公開処刑される
  4. 4. 海賊版運営の日本人 初韓国移送
  5. 5. 米軍が攻撃 インド人船員3人死亡
  6. 6. 鼻からウジ虫 目撃した衝撃光景
  7. 7. 韓国前大統領 懲役30年判決出た
  8. 8. 米「ピザは野菜」異常な法律
  9. 9. 胸が4つあるよう…韓タレが告白
  10. 10. 身長66センチ 中国人男性が話題
  1. 11. Google検索の「AIによる概要」が虚偽の情報を記載したことにGoogleが直接的な責任を負うとの画期的判決が下る
  2. 12. 違法漫画サイト運営で、韓国送還
  3. 13. なぜ今の秋葉原はつまらないのか
  4. 14. 核爆発模した映像流す 局が釈明
  5. 15. イギリス ニートが101万2000人
  6. 16. イラン戦争「飢餓リスク」増大か
  7. 17. トランプ氏 イランへの攻撃中止
  8. 18. 男に懲役刑と電子足輪装着 韓国
  9. 19. ベストイレブン 日本選手入らず
  10. 20. タイに学ぶ 安すぎる観光の限界
  1. 1. 孫はかわいいけど会わなくていい
  2. 2. 絶対捨てないで 6月に届く通知書
  3. 3. 謎の変死体 人喰い生物の仕業か
  4. 4. 父から母への「生涯かけた復讐」
  5. 5. ケチった代償?「地獄の2時間半」
  6. 6. 中国の高速鉄道計画に「明暗」
  7. 7. 193万もらえるはずが 衝撃の一言
  8. 8. 沖縄の本土復帰特例廃止で値上げ
  9. 9. スタバ「日米逆転現象」の背景
  10. 10. 極端な節約生活…通帳残高に衝撃
  1. 11. デイトレで元手35万→3.8億円に
  2. 12. 「黒ナンバー経費地獄」闇明かす
  3. 13. 家で月60万稼ぐ2児のママ 仕事術
  4. 14. 年金繰り下げ 受給前に母が死亡
  5. 15. 瀬谷の巨大テーマパークに不穏?
  6. 16. 子をエリートに「早慶利確」とは
  7. 17. TDR 家族4人で1日5万円は厳しい?
  8. 18. 日経平均 上げ幅一時2500円超え
  9. 19. 牛めし1杯2080円でも、なぜ破格
  10. 20. 10万記念硬貨 額面以上で売れる?
  1. 1. 天然木仕様のキーボード 発売へ
  2. 2. 楽天買い回りに1000円券が便利
  3. 3. 消滅と復活 読売新聞の偽サイト
  4. 4. Apple Intelligence 無償で提供
  5. 5. Siriが「Siri AI」に大変身！ WWDC 2026で発表された次世代「Apple Intelligence」の全貌をわかりやすく解説
  6. 6. スペースX上場。仮想通貨の本命はビットコインではない｜Crypto Matters
  7. 7. 総務省がソフトバンクの代理店「Provigent」と「ライト通信」に本人確認不足による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正を命令
  8. 8. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
  9. 9. 見城徹氏×藤田晋氏特別対談！IVS2026、「Japan is Back」を掲げる注目セッションの第一弾
  10. 10. AppleがmacOS上で高速かつ軽量なLinux環境を提供できる「Container machine」を発表
  1. 11. ブラッド・ピット主演『ハート・オブ・ビースト』の全世界同時公開が決定
  2. 12. Blueskyは2026年中に新機能「コミュニティ」を追加予定、同じ興味を持つ人々とより深く交流できる小規模スペース
  3. 13. 実写版『モアナと伝説の海』のロック様が劇中歌を披露する最新予告
  4. 14. ClaudeとCopilotどちらが優秀？　企業のツール使い分けとAI人材育成戦略
  5. 15. 満充電で約4.5カ月動く ペンみたいに使える「ペン型マウス」で手首が楽に
  6. 16. 【大人気確定】アンカーのポーチは大人気ですね。新製品の Anker Style Pouchは難燃性ですから、バッテリーの持ち運びに！
  7. 17. 中国が独占禁止法を強化、アリババやTencentなど狙い撃ちか
  8. 18. キャンペーン：片道4,390円からのジェットスター国内線・国際線セール　6月4日（木）から販売　有料会員はさらに300円OFF
  9. 19. Microsoft Edge、リリースサイクルを4週間から2週間に短縮　拡張安定版は8週間を維持
  10. 20. AIコアで接続を最適化 最大約112台接続できるROGの最新ゲーミングルーター
  1. 1. 遠藤航「今回で代表引退します」
  2. 2. 遠藤航が離脱 代表引退を発表
  3. 3. 遠藤航離脱…なぜFWを追加招集か
  4. 4. 巨人 ナショナルズ小笠原獲得へ
  5. 5. Jリーガー大活躍 韓国が白星発進
  6. 6. 遠藤離脱は「ショックだし残念」
  7. 7. W杯開幕戦 初のレッドカード3枚
  8. 8. W杯で空席目立ち「尋常でない」
  9. 9. 佐々木朗希「俺こそが本物だ」
  10. 10. 森保J緊急事態「底力見せます」
  1. 11. 遠藤離脱に涙「航くんにLINE」
  2. 12. 「なんたる追い風だ！」W杯開幕戦がもたらした“朗報”に韓国メディアが歓喜 「メキシコは笑えない」「南アはグループ最弱か」
  3. 13. 【W杯】遠藤離脱の日本代表　町野修斗が2大会連続追加招集　前回は中山雄太の代役　背番号は遠藤の「6」
  4. 14. 北中米W杯で「青森山田」話題に
  5. 15. 「もうボランチで」瀬古歩夢覚悟
  6. 16. 菜々緒がいる? W杯開幕戦で注目
  7. 17. 夫人会に不在か 真美子さんの今
  8. 18. なんで…? 大谷が「消えて」騒然
  9. 19. 久保建英「スタメンなら45分…」
  10. 20. 左膝に炎症か 大谷翔平途中交代
  1. 1. 女優の中村玉緒さん 86歳で死去
  2. 2. 嵐二次会 大野智だけ不参加か
  3. 3. 水原希子「巨乳シャツ」姿が波紋
  4. 4. フジ新音楽番組「大コケ」報道
  5. 5. コレコレの配信 デヴィ夫人激昂
  6. 6. ヒロミ、豪華すぎる食事会写真
  7. 7. ガッツ石松さんが死去 76歳
  8. 8. 「酔うと酷い」俳優を実名告白
  9. 9. STARTO社「2強」崩す若手演技派
  10. 10. 「懲役27年求刑」に弁護士が疑問
  1. 11. 一茂が過激発言「嫌いなんだよ」
  2. 12. ガッツさんブチギレ事件の後日談
  3. 13. そりゃ死人出る LUUP事故に私見
  4. 14. 深夜の繁華街に陶酔姿の大野智ら
  5. 15. 池上季実子 前歯ない理由に言及
  6. 16. さかなクンに感謝 山口一郎語る
  7. 17. 斎藤知事「人殺し」発言を告訴
  8. 18. 少女のふりをし少年にわいせつか
  9. 19. 「名探偵プリキュア！」キュアエクレールの正体は誰!? 候補者4人から推理＆投票キャンペーン開始／正体は7/19（日）第25話で明らかに
  10. 20. 親ガチャは…ガッツさんの金言
  1. 1. 「実家の太さ」で離婚?妻が激怒
  2. 2. 優秀な長女 ADHD疑惑に悩む
  3. 3. お尻触られ暴力も 介護業で限界
  4. 4. 「運気が上がる」日常の習慣
  5. 5. 誰か分からん 矢口真里の姿驚き
  6. 6. ユニクロとGUの「シースルーT」
  7. 7. 助産師語る産後セックスレスの闇
  8. 8. 美女と交際…新入社員に嫉妬爆発
  9. 9. しまむらでゲット 990円アイテム
  10. 10. 「30度まで禁止」ルールに憤慨
  1. 11. 男女の今どきすぎる関係に驚愕
  2. 12. 用途に合う優秀リュック厳選
  3. 13. 「不思議な趣味に数十万」暮らし
  4. 14. カルディ 買ってよかった商品3選
  5. 15. 探偵明かす既婚者専用アプリの闇
  6. 16. 配達員が持ち帰った意外な理由
  7. 17. 激ウマ キャベツのダイエット飯
  8. 18. 大人世代に推したいユニクロ服
  9. 19. 既婚者マチアプ社長が背負う矛盾
  10. 20. スタバ新作ラテ セブン限定登場