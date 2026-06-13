ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）はスタメンから外れた。前日に左膝の炎症で途中交代となった大谷は、この日の試合のスタメンを外れた。1番には左翼・コール、8番・DHにエスピナルが起用された。大谷は前日11日（同12日）のパイレーツ戦で2試合連発となる13号を放つなど、2安打をマーク。ただ、7回の第5打席で代打を送られ、途中交代となり、球団が「