お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が１３日までに自身のインスタグラムを更新。長女・にこりちゃんとのほほえましい動画に反響が集まっている。山本は「お仕事に行かないといけないけどにこりさんに泣かれてしまい大変喜んでいるアタシでございますにこりさん待っててね」と記し、仕事に向かおうとする山本に長女・にこりちゃんが抱きついて「やだやだ〜」と号泣する動画をアップ。動画内で山本が「ラジオ休む人？」と聞く