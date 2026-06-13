Ｗ杯北中米大会は初日から空席が目立った。１１日（日本時間１２日）にメキシコ・グアダラハラ競技場で行われた韓国―チェコは、観客数が４万４９８５人と発表された。収容人数４万５６４４人でほぼ満員と言えるが、スタンドにはぽっかりと人がいないエリアが生じた。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」の取材に対し、ＦＩＦＡは公式入場者数は「使用されたチケット数と会場敷地内にいる観客数を反映したもの」とし、当該