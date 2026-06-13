【写真】白なのか黒なのか…2003年、カナダの教会で取材に応じたベルメルシュ神父主任警部が明かした捜査の経緯昭和34（1959）年6月11日夜、ひとりのベルギー人男性が羽田から飛び立った。ルイ・ベルメルシュ神父（2017年没）、当時38歳。同年3月10日の早朝、東京・杉並の善福寺川で見つかった若い女性の遺体について、警察の任意出頭に応じていた人物である。遺体の女性は英国海外航空（BOAC）の客室乗務員・Tさん、当時27歳