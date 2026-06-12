【FIFAワールドカップ2026】韓国代表 2−1 チェコ代表（日本時間6月12日／エスタディオ・アクロン）【映像】韓国代表MFの「衝撃キックフェイント」（実際の様子）誰もが騙された瞬間だった。韓国代表のMFファン・インボムがゴール前で見せたキックフェイントに4人の相手選手が引っかかり、ゴールが決まると、ファンからは驚きの声が相次いだ。日本時間6月12日、FIFAワールドカップ2026が開幕。グループAの第1節で韓国代表とチ