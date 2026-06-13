「友達だと思っていたのに、一緒にいるとなんだか疲れる―」【漫画】友人だと思っていたけど、一緒にいると妙に削られる人（全編を読む）そんな経験はありませんか？友達（Friend）と敵（Enemy）を組み合わせた言葉「フレネミー」。表面上は仲良く接してくれるものの、言葉や態度で相手を傷つけたり、自信を失わせたりする人を指します。今回は、T県在住の主婦・Kさんに話を伺いました。お礼に焼いたクッキーを勧めたら…Kさんには