東京都内でもクマの目撃情報があることを受け、警視庁は「熊駆除対応プロジェクトチーム」を立ち上げました。警視庁が設置した「熊駆除対応プロジェクトチーム」は、クマの目撃情報がある青梅市や八王子市などの警察署を中心に構成されています。警視総監が指揮を執り、市町村による「緊急銃猟」やハンターの確保が困難な緊急時には、警察官が現場で住民の避難や安全確保をしたうえで、ライフル銃を使ってクマを駆除することが可能