嵐のラストライブからまもなく2週間が経とうとしている。もっとも注目を集める大野智（45）の今後には、やはり嵐のメンバーが深く関わってきそうでーー。5月31日、ラストステージを華々しく飾った嵐。大野は同日をもってSTARTO ENTERTAINEMNTを退所した。「今後は芸能界と距離を置き、オーナーを務める宮古島のリゾート施設の運営などに携わっていくものとみられました。しかし一部メディアは“芸能活動を継続する”と報じました」