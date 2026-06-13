今年1月、中学生の少年が集団で暴行を受ける動画が、SNSに投稿された。動画は拡散され、およそ1週間後、15歳の少年が傷害容疑で逮捕された。【映像】暴行を受けた中学生の少年の姿（実際の映像）この投稿で逮捕につながったが、加害者家族や、無関係な人の個人情報まで拡散された。救われる人がいるとはいえ、 晒す行為はどこまで許されるのか。 『ABEMA Prime』では動画を投稿した被害者の母親とともに考えた。■息子が受け