派手な衣装を身にまとったダンサーたちが、一人の男を取り囲む。「セクシーダンサーに変装したタイの警察官が容疑者を逮捕した」そんな驚きのニュースが、2026年5月、世界中を駆け巡った。しかし後になって、この写真には、ある秘密が隠されていたことが明らかになる。実はダンサーたちは、警察署公式の“AIフェイク画像”だったのだ。「またタイ警察か」と誰も疑わなかったダンサー姿の警察官が容疑者を逮捕。そんな画像が世界中