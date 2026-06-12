「リストラ」といえば、赤字の時に行われるイメージですが、実は今、黒字、つまり儲かっているのにリストラに踏み切る企業が増えているんです。実際に希望退職をした人、その理想と現実を取材しました。【57歳で転職】“転職は甘くない”「ご期待に沿えない結果になりました」突きつけられた厳しい現実大企業で相次ぐ「黒字リストラ」この春、一つの“決断”をした人がいます。岡田勝男さん（57・仮名）。勝負服に身を包みこの日、