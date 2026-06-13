福原愛がきょう13日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57※関西ローカル）に出演する。約3年ぶりの地上波番組出演で近況を語る。【番組カット】昔から親交のある岡村隆史と和気あいあいトークを繰り広げた福原愛とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を