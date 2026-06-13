世帯年収1000万円と聞けば、余裕のある暮らしを想像するかもしれない。しかし、親の介護や子どもの教育費が重なる50代ともなると、その数字だけでは測れない現実があるようだ。投稿を寄せた滋賀県の50代男性（社内IT総合管理、コンサル業／世帯年収1300万円）は、自身が年収800万円、妻が250万円、子どもが250万円という世帯だ。男性は「全く持って裕福ではないです」と現在の暮らしぶりについて明かす。（文：篠原みつき）「別に