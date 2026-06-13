国際サッカー連盟（FIFA）は12日（日本時間13日）、ガーナ代表のMFトーマス・パーティー（32＝ビリャレアル）がカナダに入国できず、17日（同18日）のパナマとの1次リーグL組初戦には出場できないと発表した。カナダ政府がパーティーの入国ビザ申請を却下したという。FIFAは「パーティーが米ボストンのガーナのベースキャンプ地からカナダへ渡航できないことを確認した」と発表し、「FIFAはビザの審査を含む開催国の入国手続き