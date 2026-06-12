お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉（53）が12日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。お昼の生放送中にまさかの言葉を発し、スタジオを凍りつかせた。【写真】『ぽかぽか』卒業メンバーと“わちゃわちゃ”オフショットこの日は、女子校御三家とよばれる桜蔭学園、雙葉学園、女子学院出身のタレントが出演。黒岩里奈氏、高橋真麻、馬場典子をゲストに迎え、学生時代の逸話を語った。その中