「2人ともメンタルが振り切っているというか、ギラギラ感があってめっちゃいい。僕も若いころは “調子乗り世代” などと言われ、ホンマに生意気な発言もしていましたが、そういう選手がいてもいいじゃないですか。正直、メンバー入りするのは2人のどちらか1人かなと思っていましたが、2人とも選ばれた。彼らが “ラッキーボーイ” になるかもしれません」今月12日（日本時間）に開幕するサッカー北中米W杯に臨む森保ジャパン