実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #13』（6月12日配信）では「現物資産」についての議論が行われた。【映像】森永康平氏がシール交換の闇？を語った瞬間現在、値上がりによって現物資産として注目されているものには、ウイスキーやレトロゲーム、ポケモンカード、名作家具、廃盤のレゴブロックなどがある。こうした現状について、経済評論家の森永康平