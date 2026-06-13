北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、1次リーグB組で開催国のカナダボスニア・ヘルツェゴビナが対戦した。カウンターを仕掛け、縦に展開したボールが主審に直撃。主審が「ごめんね」と謝るハプニングがあった。0-0で迎えた前半14分、ボスニア・ヘルツェゴビナは自陣CKを凌ぐと、カウンターを狙った。しかし、ルーズになったボールを縦に速く蹴り出したところ、近くにいた主審に直撃。プレ