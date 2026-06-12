不純録画物（違法映像）の流布容疑で逮捕された黄海南道海州市の青年2人が、先月末に公開処刑されていたことが、後になって明らかになったという。黄海南道の消息筋は11日、韓国デイリーNKに対し、「海州市にある大学を今年卒業したばかりの青年たちが、不純録画物の流布容疑で海州市郊外の秘密処刑場において処刑される惨事があった」と伝えた。消息筋によると、青年たちは大学在学中から秘密グループを組織し、韓国の映像作品な