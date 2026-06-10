日本時間10日からパイレーツ3連戦米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）から敵地でパイレーツと3連戦を戦う。8日（同9日）、チームのSNSで移動する大谷翔平投手、山本由伸投手らの様子が公開されたが、佐々木朗希投手が手にしていた物に、海外ファンの視線が集中した。ナイキのお揃いのジャージで移動したドジャースの選手たち。キャップをかぶりタラップを上がる大谷や、サングラスをかけてコーヒーを手に歩を進める山