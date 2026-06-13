「リーゼント刑事」こと元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏がABEMA的ニュースショーに出演。その際、秋山氏による「取り調べ」の模擬体験が、徳島県吉野川市のふるさと納税の返礼品に加わったことを明かした。【映像】“取り調べ”体験がふるさと納税の返礼品に寄付金は15万円。寄付者が事件を起こしたという設定で、秋山氏から1時間にわたって取り調べを受けるというものだ。加えて、サイン色紙と記念撮影もできるそうだ。