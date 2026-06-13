モデルプレス＝2026/06/13】タレントのアンミカ、若槻千夏、藤森慎吾平祐奈が、このほど都内で開催された『ガールオアレディ 3』合同取材に出席。若槻が、過去の恋愛エピソードを明かした。【写真】42歳タレント「骨格が神」ショーパンから美脚披露◆ABEMA婚活リアリティショー「ガールオアレディ3」本番組は、結婚願望を持つ20代女性のガール4人と、30代女性のレディ4人が、2週間にわたる婚活を通じて「運命の相手」を見つけ