日本時間6月10日、ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）のワールドプレミアがアメリカ・ロサンゼルスで開催され、女優の広瀬アリスがレッドカーペットに登場。今作に初登場する新キャラクター・リリーパッドの日本語版声優を務めることが発表された。【写真】「さらに痩せたような…」鎖骨くっきり、広瀬アリスの最新近影「めっちゃ痩せてる」自撮りに心配の声おもちゃの世界を舞台に