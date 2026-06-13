国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１２日（日本時間１３日）、ガーナ代表ＭＦトーマス・パーティー（３２）が１７日（同１８日）の１次リーグ初戦パナマ戦（カナダ・トロント競技場）に出場できないと発表した。カナダ政府が入国ビザ申請を却下したため。ＦＩＦＡは「パーティーが米ボストンのベースキャンプ地からカナダ入りできないことを確認した」と公表。ビザ審査など入国手続きには「一切関与していない」とした。１次リー