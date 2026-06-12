神奈川県相模原市の相模川河川敷で座間市の高校3年生・佐藤唯来（ゆら）さん（17）が殺害された事件で、県警が殺人容疑で逮捕した元交際相手の自称塗装工の男（19）＝相模原市南区＝の横顔が取材で浮かび上がってきた。男は佐藤さんが通う県立高校のOBで、SNSを通じて交際関係に発展したが、まもなく解消され、復縁をしつこく迫っていたという。 《画像》「復縁を迫ったが…」逮捕された茶髪で塗装工の19歳“元カレ”の画像、父親