「夏は汗をかく量が増え、ほかの時季に比べてにおいが気になりやすくなります。中高年以降の方は特に夏場のにおいを気にされる傾向があるように感じています」この記事のすべての写真を見るそう話すのは、自由が丘ファミリー皮ふ科総院長の玉城有紀先生。更年期はにおいが気になりやすい年代「更年期や閉経前後の時期は、女性ホルモンのひとつであるエストロゲンの分泌が急激に低下します。その結果、自律神経が乱れやすくなり、