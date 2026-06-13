「MGM大阪」をかたった偽のウェブサイト画面2030年秋に大阪市内に開業予定のカジノを含む統合型リゾート施設（IR）の運営事業者「MGM大阪」をかたった偽のウェブサイトが開設され、同社や大阪府が注意を呼びかけている。海外のオンラインカジノへ誘導する広告サイトの可能性があり、府警は「日本から接続して金を賭けたら違法だ」と警告する。サイトには「私たちはMGMOsakaです」「大阪の精神を具現化」などと、開業予定のIR