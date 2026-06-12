20世紀を代表する現代美術の巨匠、デイビッド・ホックニーさんが亡くなりました。88歳でした。デイビッド・ホックニーさんの広報によりますと、ホックニーさんは11日、自宅で息を引き取りました。88歳でした。ホックニーさんは1937年にイギリスのイングランド北部で生まれ、その後、アメリカ・南カリフォルニアを拠点に活動。鮮やかな色彩を用いた独特の画風で知られ、中でもロサンゼルスの日差しの中で輝くプールを描いた作品が現