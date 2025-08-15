服欲しいけど何買えばいい？→【ワークマン】へ！ 重ねるだけでOK！「優秀アイテム」

今から夏服を買い足すなら何がいい？ と悩んでいる大人女性は、Tシャツにプラスワンするだけで鮮度アップが狙える、ビスチェやジャンスカに注目してみて。今回は【ワークマン】から、シンプルになりがちな夏コーデを重ね着でブラッシュアップできそうなアイテムを紹介します。夏に嬉しい機能性を備えているのも優秀ポイントです。

たっぷりギャザーをきかせた大人可愛いビスチェ

【ワークマン】「レディースリネンライクソロナ（R）キャミビスチェ」\1,280（税込）

手持ちのTシャツやブラウスと重ね着するだけで、簡単に旬顔コーデが完成するビスチェ。ギャザーをきかせたシルエットとフリルが、フェミニンなムードを演出。撥水加工が施されているため、水辺のレジャーにもぴったり。公式サイトによると「シワになりにくく、お手入れ簡単」とのことで、夏コーデのスタメン入りは間違いないかも。

コーデのマンネリ打破になるカジュアルジャンスカ

【ワークマン】「レディース撥水ギャザージャンスカ」\2,500（税込）

コーデがシンプルになりがちな夏も、このジャンスカがあればマンネリ打破できそう。カジュアルな風合いながら、胸元のギャザーが女性らしいアクセントに。ゆったりとしたシルエットで、おしゃれ見えしつつ体型カバーも狙えます。ストレッチ性があって動きやすいうえ、高撥水・UVカット機能も付いており、この価格とは思えない優秀な機能性も魅力です。

