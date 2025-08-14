この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「JAL123便事故から40年 再発防止の議論はなぜないのか？」というタイトルで、元日本航空機長の杉江氏がYouTube動画を公開。事故から40年という節目にあたり、航空業界やメディアの事故報道の在り方、再発防止策について総括を行った。



動画の冒頭で杉江氏は「520名の方々、それから事故によって大きな怪我をされた方々に心からご冥福をお祈りします」と哀悼の意を示すと同時に、自身の同級生や知人のCAも犠牲となった個人的な痛みを吐露。「こうした事故を二度と繰り返さないために何ができるか、事故の同じような状況でもどう生還するかということに力を尽くしてきた」と語った。



杉江氏は「40年を振り返ってみると、再発防止という観点で全く議論されてこなかった」と強調。事故を起こしたJALだけでなく「メディアや航空界全体としても、本来最も注目すべき再発防止という課題に真剣な検討や議論がなされなかった」と批判した。さらに「JALの運航本部・客室本部も40年間一度も再発防止を議論する会議すら開かなかった」と組織的な問題を指摘し、「これは社会的責任を果たしていない」と厳しく断じた。



また、事故原因や陰謀論の広がりについて、「自衛隊や米軍撃墜説、機体欠陥説などさまざまな説が出回ったが、いずれも再発防止の観点や科学的根拠に基づく議論がなく、こうした憶測が広まる責任もJALやメディアにある」とし、「陰謀論者は科学的根拠に基づかず議論も公開討論もしない」と痛烈に非難。事故後のボーイング機体改修や海外での対応事例を挙げつつ、「日本ではそれすら十分にパイロットに周知されず、社内教育や訓練も実施されなかった」と内幕を明かした。



40年目となる今年の報道についても、「例年通り慰霊登山や遺族取材ばかりで、JALの経営陣や現場への再発防止策の取材・追及すらない。メディアもここ数年進歩がない」とし、「科学的に事故を捉え直し、再発防止へ第一歩を踏み出すべき」と関係者へ行動を促した。



最後に杉江氏は「この40年、事故の真因論争ばかりで再発防止が語られてこなかった現状を関係者全員反省し、科学的な議論と具体的な取り組みを始めてほしい。これが事故を風化させず、今後の教訓とする唯一の道だ」と強く訴え、動画を締めくくった。