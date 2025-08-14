この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画『美人看護師にインタビュー！』で看護師さんたちがリアルな職場事情や本音を赤裸々に語った。今回登場したのは24歳、25歳、28歳の現役看護師。いずれもICU勤務経験者で、うち2人は元同僚という仲の良さが伺えた。まず、転職理由について「給料と休み」と即答。「上がりました、給料は？」という質問には「上がりました」と笑顔。夜勤8回から9回で月29万円ほど（月給額面）、新しい職場では同じくらいの額を日勤だけで受け取っていると語った。看護師職を選んだ理由では、「一人でも生きていけるから」「将来、離婚しても一人で生きていけるから」とリアルで強い本音が。さらには「人命を救いたい、ほんとだよ」と誇りも滲ませた。お金の使い途では「自分磨きで、脱毛とか香水とか」など美容や自己投資に力を入れているとのこと。「やっと自分に使うお金ができたんで」と心境の変化も吐露。一方で「貯金額は？」の質問には「絶対嫌だ」ときっぱり。「100から300（万円）」との控えめなヒントも見せつつ、「避けてもいかないかもしれない」と笑い合った。今一番欲しいものは「配偶者」と率直な答えも。理想の未来像について問われると、「配偶者の方はどんなハッピーな未来が待ってます？」との問いに「看護しますよ」と冗談交じりに答え、動画を和やかに締めくくった。