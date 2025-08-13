この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「バーバーショップの経営者にインタビュー」と題した動画で、理容師さんが自身の経営するお店やライフスタイルについて語った。理容師さんは現在34歳。「バーバーショップ、YSっていうお店で1人でやってまーす」と話し、独立して4年目になるという。



動画の序盤、理容師さんは「30歳で何かやりたいっていうので、載せたって感じですね。時代の流れで」と独立した経緯を語った。専門学校卒業後はイギリスで3年、カナダ・トロントでも2年ほど海外経験を積んだという。「もともとはどういうお店に勤めてたんですか？」との問いに、「海外逃亡してて」と独自の行動力をにじませた。



理容師さんのトレードマークとも言えるタトゥーについても話が及んだ。「イギリスでタトゥー作る。こんな見た目になったのも、あるバーバーショップとの出会い」と、刺激を受けた現地のバーバーたちのスタイルに憧れた過去を明かす。「朝墓にもタトゥーイコール怒りみたいな。そっから止まらなくなって、1年半くらいの間で全部入れて、そこからもう10年以上入れてない」と、衝動的にタトゥーを入れた若き日の思いと、その後の心境の変化を語った。



収入や貯金にも踏み込んだ質問では、「ちょっと仕事しなくてもいいぐらいはある」と自信をみせ、「ちょっとってどのくらいですかね？」「1年はないかな。生活を変えればいける」とリアルな金銭感覚を披露。バーバー経営者の現実と覚悟がうかがえる。



動画の終盤では、「時代の流れもあって、やりたいことに挑戦できた」と、自由な生き方と自分らしい選択について語り、「これからも自分のスタイルでやっていく」と力強く締めくくった。