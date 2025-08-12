中村倫也、“妻”とおちゃめ2ショット「仲良しで可愛いご夫婦」「こんなに幸せそうな2人なのに…」 ソファで並んでゆったり
俳優の中村倫也（38）が、11日に更新されたTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（毎週金曜 後10：00）の公式インスタグラムを登場。劇中で妻役の入山法子とユーモラスな2ショットをアップした。
【写真】“妻”とのおちゃめ2ショットを公開した中村倫也
本作の舞台、謎の新型ドラッグ【DOPE】が蔓延する近未来の日本。物語は、存在が世間に公表されていない秘密部署・麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動した新人麻薬取締官・才木優人（さいき・ゆうと）が、才木の教育係で型破りな陣内鉄平（じんない・てっぺい）とバディを組み、個性豊かな仲間たちと共に【DOPE】が巻き起こす事件に挑む姿を描く。互いに秘密を抱えながら、次第に影響し合い成長していく人間ドラマと、本格アクションシーンが融合する新時代の作品となる。中村はKing & Princeの高橋海人（高＝はしごだか）とともにW主演を務める。
また中村演じる陣内鉄平と入山演じる陣内香織は夫婦という役どころ。インスタグラムでは「カメラを向けると...夫婦のおちゃめショットが撮れました」と紹介し、ソファでゆったりしながら、驚いたような表情を見せる“夫婦”2ショットを投稿した。
この投稿に「仲良しで可愛いご夫婦ですね〜」「この夫婦、可愛すぎます」「こんなに幸せそうな2人なのに…切ないです…」といったコメントが寄せられた。
