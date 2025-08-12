免許取り立ての齋藤飛鳥「初めて高速道路走ったのは沖縄でした」
女優・タレントの齋藤飛鳥（27歳）が、8月11日に放送された音楽番組「ハマスカ放送部」（テレビ朝日系）に出演。「初めて高速道路走ったのは沖縄でした」と明かした。
番組は今回、10日に27歳の誕生日を迎えた齋藤の飛躍チャレンジ企画「齋藤飛鳥囲み取材チャレンジ」を実施。矢継ぎ早に飛んでくる質問に次々と答えていく中で、「車の免許取ったんですよね？ 最近、どこか行きました？」と質問を受ける。
これに齋藤は「最近は行けてないんですけど、初めて高速道路走ったのは沖縄でした」と明かし、共演者から一斉に「ええ〜！」と驚きの声。また、沖縄の高速道路を走った感想は「良かったです。海もあって」と語った。
ちなみに、沖縄では「基本的にはのんびり。何もしない。ただ海を見て、ぼ〜っとするだけ」だったという。
齋藤は6月30日に放送された同番組で、「免許取ったんです。数か月前に」と告白していた。
番組は今回、10日に27歳の誕生日を迎えた齋藤の飛躍チャレンジ企画「齋藤飛鳥囲み取材チャレンジ」を実施。矢継ぎ早に飛んでくる質問に次々と答えていく中で、「車の免許取ったんですよね？ 最近、どこか行きました？」と質問を受ける。
ちなみに、沖縄では「基本的にはのんびり。何もしない。ただ海を見て、ぼ〜っとするだけ」だったという。
齋藤は6月30日に放送された同番組で、「免許取ったんです。数か月前に」と告白していた。