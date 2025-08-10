Snow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』がディズニープラスでの世界配信に加えて、日本テレビ（関東ローカル）で地上波放送されている。メンバーの佐久間大介が、撮影時のオフショットを自身のInstagramに数多くアップしている。

佐久間は8月7日、Instagramに「夏を感じた～ (^^)」と綴り、訪れた沖縄のラグジュアリーリゾートにあるプールに足を入れ、空を見上げる涼しげな姿を公開。そのほか、阿部亮平が佐久間のいるプールに登場し、仲良く寄り添った2ショット写真なども披露していた。

さらに9日には佐久間がラウールとともにバイクにまたがるショットや渡辺翔太と海辺で“タイタニックポーズ“をしている様子、ラウール、深澤辰哉と海に入る写真などを投稿。撮影を担当したのは向井康二で、「#こーじの写真は生きてる」「素敵な写真をありがとうこーじ (^^)」と感謝を示している。

コメント欄には「ほんとにメンバーとのお写真全部楽しそうで可愛いね」「なべさくFOREVER タイタニックしててkawaiiよ」「さすがに彼氏目線すぎるよ バイク乗ってる佐久間くん鬼かっこいい」といったファンからの声が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）