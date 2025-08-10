8月5日夜11時より放送されたABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season4』#6で、タレントの水沢アリー（34歳）が自身の整形について赤裸々に告白し話題となっている。水沢は同番組で「今もアップデート中」整形を繰り返す理由も「オリンピックみたいな感じなんですよ。次はもうちょっといいタイムが出る、みたいな」と、これまで28回ほど整形していると語った─。

【写真】「終わりがない」整形28回以上…水沢アリーの近影

水沢アリーの整形回数に心配の声

この水沢の発言に視聴者からは、

《だんだん特有の顔になってきてるねえ》

《普通に心配よ》

《後遺症とか出そうだしあまり無理しないでほしい》

《オリンピック選手に失礼で草》

など心配する声が並んだ。

2013年8月、水沢は『さんま＆くりぃむの祝第15回芸能人一斉調査（秘）個人情報グランプリ』に出演した際に整形疑惑について、有田哲平や明石家さんまから「水沢さん、（整形と）バレましたねー」と突っ込まれたが「私、ほんとに（やってない）成長、成長！」「いやいや、私、大丈夫です！真っ白！」と否定していた。

しかし年月を経て「14歳で二重まぶたの初整形」や失敗談を告白し《昔は必死に整形否定してたのに》《バレバレだった》など違和感を覚える人も多いようだ。

水沢アリーは1990年9月3日生まれの34歳。かつて「第2のローラ」として2010年頃からバラエティー番組を中心にブレイクし、ハーフタレントとして活動していた。最近はテレビで見る機会が減り、現在は実業家に転身し「半分海外に住んでいて、日本の会社とハリウッドセレブを繋げる仕事」と語っている。

「近年は美容医療が身近になり気軽に外見を変えられる時代です。SNSの発達などで理想の顔や体型にフォーカスされ、整形を繰り返してもなぜか満足しないと感じてしまう人が多いようです。背景にはルッキズムや依存の課題も潜んでいて、特に人前に出ることの多い芸能人や『オリンピックみたいな感じ』と語っている水沢さんもその傾向が強いように思えます」（芸能誌ライター）

「現在も継続中」と語る水沢の“アップデート”が終わる日は来るのだろうか。