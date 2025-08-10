これぞ夏つくねの決定版！「なすつくね」レシピ。生の薄切りなすを、たねに加えるだけ

人気おかずの「つくね」。夏に作るなら、薄切りにしたなすを生でたねに加える「なすつくね」がイチオシです。

『なすつくね』のレシピ

材料（2人分）

鶏ひき肉……200g

なす……1個（約80g）

リーフレタス……適宜

〈A〉

ポン酢しょうゆ……大さじ2

酒……大さじ2

片栗粉 酒 塩 こしょう サラダ油

作り方

（1）なすはへたを切り、幅5mmのいちょう切りにしてさっと水にさらし、水けをきる。リーフレタスは食べやすくちぎる。ボールにひき肉、なす、片栗粉、酒各大さじ1、塩小さじ1/4、こしょう少々を入れてよく練り混ぜてたねを作り、6等分にして小判形に整える。〈A〉は混ぜる。

〈point〉

なすは幅5mmくらいの薄いいちょう切りにすることで、肉だねとのなじみがよくなります。厚すぎると、焼いている間にたねが割れてしまうことがあるので注意。

（2）フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、（1）のたねを並べ入れる。2分ほど焼いて焼き色がついたら返し、ふたをして弱火で3分ほど蒸し焼きにする。〈A〉を加えてからめ、リーフレタスとともに器に盛る。

なすの風味を生かした、夏のつくねを味わってみて！

（『オレンジページ』2025年8月2号より）