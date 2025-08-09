【新宿・下北沢・渋谷】チル活に最適♡ おしゃれガールがおすすめする「カフェ＆バー」3選

チルい気分を味わえるお店を探している子必見！今回は、Ray♥Influencer＆Ray♥Campus Girlのみなさんに「おすすめのカフェ＆BAR」を紹介してもらいました。落ち着いた雰囲気の店内は、デートにも最適♡ カフェ利用もお食事利用も可能なおしゃれ空間を、ぜひチェックしてみてください。

おすすめのカフェ＆BAR Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する本企画♡ 今回は、おしゃれでチルい！そんなイチオシのカフェ、BARを教えてもらいました。

Check! Ray♥Influencer・町さくら カフェラテを毎日飲むのが日課な現役大学生。 Instagram：@Sakuraara_9 attic room 新宿（新宿） 屋根裏コンセプトの秘密基地カフェ 「友だちと飲み会終わりに来店。暗めだけど、カジュアルな雰囲気だから男友だちと来るのにもぴったり♡ 屋根裏部屋のようなこぢんまりとした店内でとっても落ち着くし、リンゴのレアチーズケーキがおいしすぎて感動でした」

Check! Ray♥Influencer・入江あんな 茨城県出身！おしゃれ大好きな現役東大院生。 Instagram：@anna__irie felice domani Shimokitazawa（下北沢） 下北沢の路地裏にある無機質カフェ 「夜は、BARの営業もしているモノトーンカフェ。おしゃれでシックな店内とは裏腹、名物は甘くて、写真映えも確実なデザートピザ。 私はオレオピザを注文したのですが、ピザ生地がモッチモチでトリコになる味でした♡」

Check! Ray♥Campus Girl・石井凜 韓国のことならお任せあれ。K-POP大好きなミス青山2024GP！ Instagram：@rin_ishii0406 emma LOUNGE（渋谷） 駅 近なのがうれしい！ 渋谷 の穴場カフェ 「渋谷駅から徒歩約3分とアクセスが◎。少し暗めで、広々とした店内なので、ゆったり過ごせます。 この日はカフェ利用でしたが、お酒にもあうディナーメニューも充実していたので、絶対にまた行きたい夜カフェです♡」

Ray編集部 エディター 草野咲来

町 さくら

入江 あんな

石井凜