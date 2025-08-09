【新宿・下北沢・渋谷】チル活に最適♡ おしゃれガールがおすすめする「カフェ＆バー」3選

チルい気分を味わえるお店を探している子必見！今回は、Ray♥Influencer＆Ray♥Campus Girlのみなさんに「おすすめのカフェ＆BAR」を紹介してもらいました。落ち着いた雰囲気の店内は、デートにも最適♡ カフェ利用もお食事利用も可能なおしゃれ空間を、ぜひチェックしてみてください。

おすすめのカフェ＆BAR

Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する本企画♡

今回は、おしゃれでチルい！そんなイチオシのカフェ、BARを教えてもらいました。

Check! Ray♥Influencer・町さくら

カフェラテを毎日飲むのが日課な現役大学生。

Instagram：@Sakuraara_9

attic room 新宿（新宿）

屋根裏コンセプトの秘密基地カフェ

「友だちと飲み会終わりに来店。暗めだけど、カジュアルな雰囲気だから男友だちと来るのにもぴったり♡

屋根裏部屋のようなこぢんまりとした店内でとっても落ち着くし、リンゴのレアチーズケーキがおいしすぎて感動でした」

Check! Ray♥Influencer・入江あんな

茨城県出身！おしゃれ大好きな現役東大院生。

Instagram：@anna__irie

felice domani Shimokitazawa（下北沢）

下北沢の路地裏にある無機質カフェ

「夜は、BARの営業もしているモノトーンカフェ。おしゃれでシックな店内とは裏腹、名物は甘くて、写真映えも確実なデザートピザ。

私はオレオピザを注文したのですが、ピザ生地がモッチモチでトリコになる味でした♡」

Check! Ray♥Campus Girl・石井凜

韓国のことならお任せあれ。K-POP大好きなミス青山2024GP！

Instagram：@rin_ishii0406

emma LOUNGE（渋谷）

駅 近なのがうれしい！ 渋谷 の穴場カフェ

「渋谷駅から徒歩約3分とアクセスが◎。少し暗めで、広々とした店内なので、ゆったり過ごせます。

この日はカフェ利用でしたが、お酒にもあうディナーメニューも充実していたので、絶対にまた行きたい夜カフェです♡」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？

Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。

一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。

※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来

町 さくら

入江 あんな

石井凜

