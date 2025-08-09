【新宿・下北沢・渋谷】チル活に最適♡ おしゃれガールがおすすめする「カフェ＆バー」3選
チルい気分を味わえるお店を探している子必見！今回は、Ray♥Influencer＆Ray♥Campus Girlのみなさんに「おすすめのカフェ＆BAR」を紹介してもらいました。落ち着いた雰囲気の店内は、デートにも最適♡ カフェ利用もお食事利用も可能なおしゃれ空間を、ぜひチェックしてみてください。
おすすめのカフェ＆BAR
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する本企画♡
今回は、おしゃれでチルい！そんなイチオシのカフェ、BARを教えてもらいました。
Check! Ray♥Influencer・町さくら
カフェラテを毎日飲むのが日課な現役大学生。
attic room 新宿（新宿）
屋根裏コンセプトの秘密基地カフェ
「友だちと飲み会終わりに来店。暗めだけど、カジュアルな雰囲気だから男友だちと来るのにもぴったり♡
屋根裏部屋のようなこぢんまりとした店内でとっても落ち着くし、リンゴのレアチーズケーキがおいしすぎて感動でした」
Check! Ray♥Influencer・入江あんな
茨城県出身！おしゃれ大好きな現役東大院生。
Instagram：@anna__irie
felice domani Shimokitazawa（下北沢）
下北沢の路地裏にある無機質カフェ
「夜は、BARの営業もしているモノトーンカフェ。おしゃれでシックな店内とは裏腹、名物は甘くて、写真映えも確実なデザートピザ。
私はオレオピザを注文したのですが、ピザ生地がモッチモチでトリコになる味でした♡」
Check! Ray♥Campus Girl・石井凜
韓国のことならお任せあれ。K-POP大好きなミス青山2024GP！
Instagram：@rin_ishii0406
emma LOUNGE（渋谷）
駅 近なのがうれしい！ 渋谷 の穴場カフェ
「渋谷駅から徒歩約3分とアクセスが◎。少し暗めで、広々とした店内なので、ゆったり過ごせます。
この日はカフェ利用でしたが、お酒にもあうディナーメニューも充実していたので、絶対にまた行きたい夜カフェです♡」
What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？
Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。
