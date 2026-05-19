◇パ・リーグオリックス2─1ソフトバンク（2026年5月19日京セラドーム）オリックス・マチャドが、球団新記録となる登板11試合連続セーブをマークした。1点リードの9回に登板し、2番・近藤から始まる上位打線相手にリードを守り抜いた。試合前時点で05年大久保勝信が記録した球団記録に並んでいた来日3年目の助っ人右腕が、球団史に名を刻んだ。