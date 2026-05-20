「20歳からつけている日記の118冊目が終わった」【写真】20歳の頃に書いた1冊目の日記作家の吉村萬壱さん（@yoshimuramanman）のX（旧Twitter）の投稿が、22万以上のいいねが付く話題となっています。日々の出来事や自分の思いなどを書きこんでゆく日記。一見簡単なようで、実際に書き出すまでにはハードルがあるものです。また、いざはじめても、モチベーションが続かずに結局辞めてしまったりした方も意外と多いのではないでしょ