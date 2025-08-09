この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画『【Canva×ChatGPT】AIで作った広告クリエイティブのクオリティが高すぎました！』で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、進化するAI画像生成の最新トレンドを徹底解説した。 有馬氏は冒頭で「ChatGPTが今、とんでもない進化遂げてんのよ」と切り出し、「もともと結構良かった画像生成の精度が、実務レベルにまで“覆すほどの変化”を見せている」と強調。そのうえで「好みが分かれるAI感が一気に自然になって、広告現場でも十分使える」と語った。



今回の動画では、ChatGPTによる画像生成の最新機能として「画像に文字を直接入れたり、『ジブリ風』『ドラゴンボール風』など多彩なテイスト変換も驚くほど自然」と実演し、「文字の精度も頭一つ抜けた」と“実際に生成された広告クリエイティブ”で徹底検証。従来苦手とされていた画像内文字も「画像生成してって依頼するだけで、ほぼ完璧に反映される」と具体的に紹介。「画像生成AIが“アップロードしたキャラクター”やデザイン通りに再現できるようになったのも大きな進化」と語った。



さらに、SEOや記事LP制作への応用にも言及。有馬氏は「SEO用の画像やグラレコ風イラストも“記事をAIで解析して、適切な場所に自動生成”してくれる」と明かし、「Canvaでも手作業してたが、これが“AIで一発”なら業務効率爆上がり」と驚きを隠さない。「マーケターの中でもまだ知られていない。『活用しないとやばいね』というレベル」と現場のリアルな実感を交えて訴えた。



AI画像の細かな修正や、漫画クリエイティブまで量産可能なことも紹介。「今の花粉症の季節なら、アレグラの4コマ漫画をAIがストーリーから生成。しかも“商品や吹き出しなど部分修正も自由自在”」と語り、「バナー制作も細かくパーツ指定すれば“ほぼ自動生成”で実現」と、多様な用途を実演。「支持する側の能力が問われる時代」とクリエイター側のスキルアップの必要性にも言及した。



動画の締めでは「画像生成の精度や、アップロード画像の変換、画像内文字の精度UP――この3点がChatGPTの主なアップデート」と総括。「私も記事LPやSEOに使っているが、皆さんの業務も“効率化できるはず”。ぜひChatGPTを試してほしい」と視聴者にメッセージを送って、動画を締めくくった。